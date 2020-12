Una nuova avventura per Mario Balotelli, l’attaccante ha raggiunto l’accordo con il Monza. Le qualità del calciatore non sono sicuramente in discussione, si tratta ancora di uno dei migliori calciatori italiani. Solo in rare occasioni è riuscito a dimostrare tutte le qualità che sono tantissime, le esperienze con le maglie di Inter e Milan non possono essere un caso, più le tante soddisfazioni che è riuscito a togliersi con la Nazionale. Dovrà trovare la migliore condizione fisica, ma negli ultimi mesi ha continuato ad allenarsi.

Balotelli al Monza

Mario Balotelli può considerarsi un nuovo calciatore del Monza. Sembrava vicinissimo al Vasco Da Gama, ma alla fine l’attaccante ha deciso di ripartire dal campionato di Serie B. Decisivo il contatto con Galliani, l’accordo è stato raggiunto fino al 2021. L’obiettivo di Balotelli è quello di ritornare ad altissimi livelli, nel campionato cadetto può rappresentare un valore aggiunto. Dovrà riuscire nell’impresa di portare la squadra nel campionato di Serie A e magari guadagnarsi la conferma nel massimo campionato.