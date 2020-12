Un episodio bizzarro si è verificato nel mondo del calcio ed esattamente durante la partita della Liga spagnola tra Athletic Bilbao e Huesca: il protagonista è stato Jorge Pulido, difensore della squadra ospite. Il giocatore è stato beccato con un cellulare in mano, incredulo anche l’arbitro della partita che ha preso il dispositivo e l’ha portato fuori dal campo.

Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 2-0, le reti sono state realizzate tra l’86’ ed il 91′ con il rigore trasformato da Kodro e Nunez in pieno recupero. Il Bilbao sale a quota 17, l’Huesca sempre più in zona retrocessione all’ultimo posto insieme all’Osasuna.

🚨 GOL | The referee of the Athletic Bilbao and Wesca match alerted defender Jorge Boledo after spotting him carrying a mobile phone with him during the course of the match.

Have you seen such an incident before? 😅 pic.twitter.com/ZEOFiEpnJ0

