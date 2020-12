Il Bologna deva fare i conti con un grave infortunio, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic non potrà contare su Riccardo Orsolini per alcune partite. Il calciatore, infatti, si è fermato per una lesione al bicipite e dovrà stare a riposo per almeno un mese. La conferma è arrivata dal club rossoblu con un comunicato.

“Gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite destro. I tempi di recupero sono di 3-4 settimane”.