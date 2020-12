Nuovo ribaltone in Italia, esattamente nel campionato di Serie B. Il Brescia ha deciso di esonerare Diego Lopez, al suo posto è stato scelto Davide Dionigi. E’ risultata fatale la sconfitta contro la Reggina, 2-1 il risultato finale con le reti messe a segno da Crisetig e Denis, per gli ospiti inutile la marcatura di Ragusa. Partita con ambizioni almeno da playoff, le Rondinelle hanno mantenuto una media da salvezza e anche quest’ultimo obiettivo non è di certo scontato, i punti di vantaggio sulla zona playout sono appena due. In 9 giornate il Brescia ha vinto solo due volte, tre i pareggi e ben 4 le sconfitte.

Chi è Davide Dionigi

Davide Dionigi è stato un buon calciatore, un attaccante che si è imposto con tante squadre. L’esperienza più prestigiosa è stata con la maglia del Napoli, ma quella che ha dato maggiori soddisfazioni è stata quella con la Reggina. La carriera da allenatore è iniziata con il Taranto, poi ha ancora incrociato il destino della Reggina, poi Cremonese, Varese, Matera, Catanzaro e Ascoli. Adesso è pronto a ripartire con un’esperienza che può lanciarlo nel calcio che conta, il Brescia può rappresentare da un certo punto di vista l’occasione della vita.