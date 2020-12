A Liverpool torna You’ll never walk alone e sono brividi. Si è giocato un turno molto importante valido per la Premier League, il campionato inglese si conferma sempre molto spettacolare ed avvincente soprattutto per le zone alte della classifica. Sono tante le squadre in grado di lottare per la vittoria, una sicura candidata è il Liverpool. La squadra di Klopp non è devastante come la scorsa stagione, ma si sta confermando su altissimi livelli.

Lo spettacolo di You’ll never walk alone

I Reds hanno dominato in lungo ed in largo contro il Wolves, il 4-0 finale non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Le reti sono state realizzate da Salah, Wijnaldum, Matip ed un autogol di Semedo. Con questo successo il Liverpool è volato al primo posto della classifica insieme al Tottenham. Ma l’aspetto da segnalare di oggi è il ritorno dei tifosi allo stadio, l’inno You’ll never walk alone mette sempre i brividi, soprattutto in un momento come quello che sta attraversando il calcio ed in generale il mondo. In basso il video.