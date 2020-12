Il 2020 si chiude con il botto con le notizie di calciomercato che riguardano le squadre del campionato di Serie A e non solo. In attesa della nuova giornata del massimo torneo italiano, le dirigenze sono pronte a scatenarsi e piazzare colpi interessanti in entrata ed uscita. Grande movimento per quanto riguarda le big che pensano anche al futuro, decisivi anche gli interventi per le società in lotta per la salvezza.

JUVENTUS – In uscita il centrocampista Khedira, la conferma è arrivata direttamente dal calciatore in un’intervista al giornale inglese ‘The Athletic’: “Prendo parte agli allenamenti della squadra, cerco di mantenere sempre intatto il livello di concentrazione e di energia. Ma poi nel fine settimana manca la cosa più importante: voglio giocare. Ecco perché sto provando a cambiare la situazione o a lasciare Torino per tornare a fare quello che più mi piace: giocare a calcio. La Premier League manca alla mia collezione. Giocare in Inghilterra sarebbe la ciliegina sulla torta”. In entrata è fatta per Nicolò Rovella, l’affare con il Genoa è stato chiuso per 10 milioni di euro, l’accordo prevede la conferma in rossoblu per questa e la prossima stagione. Per l’attacco clamoroso inserimento per Graziano Pellé.

MILAN – Spunta un nome a sorpresa per il club rossonero: Kouadio Koné, conosciuto come ‘Manu’, centrocampista del Tolosa classe 2001. Si tratta di un centrocampista, considerato come un ottimo prospetto.

Calciomercato, rottura Lazio-Caicedo

LAZIO – E’ rottura con l’attaccante Caicedo, un vero peccato per il club biancoceleste considerando le qualità del calciatore, spesso decisivo nei minuti finali delle partite. Il futuro è ancora incerto, la Fiorentina ha bussato alla porta per assicurarsi le prestazioni del calciatore già nel mercato di gennaio.

ESTERO – L’ex centrocampista dell’Inter Guarin, svincolato dopo l’esperienza con il Vasco Da Gama ha trovato una nuova squadra: è ufficiale l’ingaggio dai Millonarios di Bogotà. Il Marsiglia ha chiesto informazioni per Milik.

JORGINHO – Il centrocampista ex Napoli potrebbe tornare presto in Italia. La conferma è arrivata dall’agente Joao Santos, come svelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “È stato un ottimo anno per Jorge, anche in Nazionale ha fatto molto bene. L’anno prossimo ci sarà l’Europeo, dove spera di fare molto bene con l’Italia. Per quanto riguarda il Chelsea, ora non è messo benissimo in classifica ma essendo una squadra di giovani ci vuole tempo. Sicuramente avrebbe piacere di tornare in Italia al termine del contratto”.