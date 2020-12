Iniziano a circolare le prime voci di calciomercato che riguardano le squadre del campionato di Serie A. La corsa per lo scudetto è sempre più avvincente, importante segnale del Milan che ha vinto anche contro la Lazio, spettacolare 3-2. Non sbaglia l’Inter che nelle ultime partite è stato protagonista di un rendimento veramente importante, le sorprese sono Roma e Sassuolo che puntano almeno la qualificazione in Champions League. Al quinto posto il Napoli, un gradino più sotto la Juventus con i bianconeri che devono recuperare già un distacco di 10 punti ma con una gara ancora da disputare.

Calciomercato, i sogni e i desideri delle squadre di Serie A

Le squadre di campionato di Serie A non stanno a guardare e hanno avviato già alcune trattative interessanti. Il Milan punta un difensore considerando gli ultimi infortuni, l’Inter ha messo nel mirino il calciatore dell’Udinese De Paul, la trattativa è difficile ma non è da escludere un accordo. Il Napoli ha bisogno di un attaccante, ma punta al recupero di Osimhen, la Juventus lavora per il rinnovo di Dybala. L’Atalanta ha già chiuso per Maehle, la Fiorentina pensa ad un attaccante per rinforzare la squadra di Prandelli. Tutti i dettagli nel VIDEO in basso.