Arriva una brutta notizia in casa Tottenham. Il club inglese è riuscito a staccare il pass per la semifinale di EFL Cup dopo il successo contro lo Stoke City, adesso devono fare i conti con il caso Danny Rose. Il difensore non era stato convocato per la partita e ha pensato bene di passare una notte in prigione per ‘guida spericolata’. L’inglese è finito in manette in seguito ad un incidente avvenuto in piena notte: è finito contro lo spartitraffico sull’autostrada A45 a Northampton. Il calciatore ha trascorso la notte in prigione nella stazione di polizia nel Northamptonshire.

Arresto Danny Rose, i dettagli dalla Polizia

La Polizia ha rivelato tutti i dettagli dell’arresto, nel comunicato non è stato fatto il nome di Rose. “Possiamo confermare che un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di guida pericolosa sulla A45 a Northampton poco dopo le 4 del mattino di oggi. Il sospetto è attualmente trattenuto in una stazione di polizia nella contea e, come tale, non sarebbe opportuno che la polizia del Northamptonshire commentasse ulteriormente in questo momento”.