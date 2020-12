Emergono nuovi dettagli clamorosi che riguardano l’esame farsa dell’attaccante Luis Suarez che ha ottenuto la cittadinanza italiana in un modo considerato ‘sospetto’, aggiornamenti anche sul coinvolgimento della Juventus. Tutto è nato dopo la rottura dell’uruguaiano con il Barcellona, tantissimi club si sono fiondati sul calciatore e tra questi anche il club bianconero. In poco tempo sono stati raggiunti tutti gli accordi, ma l’ostacolo principale è stato proprio quello della cittadinanza. Alla fine la Vecchia Signora ha mollato la presa e Suarez ha firmato per l’Atletico Madrid. Le indagini sono andate avanti e tra gli indagati figura anche il dirigente Paratici.

Le confessioni di Suarez sull’esame farsa

Luis Suarez è stato interrogato sull’esame farsa andato in scena presso l’università di Perugia: avrebbe confermato di conoscere il contenuto della prova. Adesso nuovi aggiornamenti anche sulla Juventus. Come riferiscono ‘Repubblica ‘ e il ‘Corriere dell’Umbria’ , Suarez avrebbe detto di aver firmato un preliminare di contratto con la Juve a fine agosto, poi a metà settembre lui e il suo entourage avrebbero ricevuto una telefonata da Fabio Paratici: è stata comunicata l’interruzione della trattativa. Secondo le ipotesi che circolano ormai da qualche giorno, la Juventus avrebbe fatto un passo indietro perché avvertita dell’apertura dell’indagine.