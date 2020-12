La partita del Torino è iniziata subito in salita per l’espulsione di Singo. Si sta giocando l’ultimo match della dodicesima giornata del campionato di Serie A, i granata impegnati sul difficile campo della Roma. I giallorossi hanno l’occasione di entrare prepotentemente per la corsa scudetto, i granata sono in piena crisi con il serio rischio della retrocessione.

L’espulsione di Singo condiziona il Torino

La squadra di Giampaolo è rimasta in 10 dopo pochissimi minuti, a causa dell’espulsione di Singo. Doppia ammonizione per il calciatore del Torino, il provvedimento è sembrato esagerato, soprattutto il secondo giallo. Adesso gli ospiti avranno bisogno di una vera e propria impresa per raggiungere il pareggio.