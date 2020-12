La Roma ha staccato il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, il Napoli ancora no. La squadra di Gennaro Gattuso ha conquistato un pareggio in trasferta contro l’Az Alkmaar, non è bastato il gol in avvio di Mertens per conquistare i tre punti, decisivo anche il calcio di rigore parato da Ospina. Gli azzurri si giocheranno la qualificazione negli ultimi 90 minuti, hanno tutte le possibilità per superare il turno e confermarsi grandi protagonisti fino al termine della competizione. Nell’altro match Real Sociedad e Rijeka si sono divise la posta, tutto si deciderà nell’ultima sfida.

La classifica

Girone F

Napoli 10

Real Sociedad 8

Az Alkmaar 8

Rijeka 1

Il Napoli guida la classifica con 10 punti, due lunghezze più in basso il Real Sociedad e l’Az Alkmaar, più distaccato il Rijeka che ormai è fuori dai giochi.

Il Napoli si qualifica se…

VINCE CONTRO IL REAL SOCIEDAD, SI QUALIFICA COME PRIMA

PAREGGIA CONTRO IL REAL SOCIEDAD, MA NON E’ CERTO DEL PRIMO POSTO

Il Napoli verrà eliminato solo nel caso di sconfitta contro il Real Sociedad e conseguente successo dell’Az contro il Rijeka.