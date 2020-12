Il centrocampista Felipe Melo continua a lanciare bordate contro la Juventus. Il brasiliano è stato protagonista di un’esperienza altalenante con i bianconeri, arrivato con grandi aspettative non è riuscito ad imporsi, adesso ha scatenato le reazioni dopo un video pubblicato sul profilo Instagram dopo la sconfitta in campionato contro la Fiorentina. Arrivato in Italia nel 2008-2009, si è messo in mostra con i colori viola come un buon centrocampista, completo ed in grado di fare la differenza. Viene acquistato dalla Juventus per 15 milioni di euro, l’impatto è deludente e viene preso di mira come uno dei maggiori responsabili.

Felipe Melo contro la Juventus

Nel corso degli ultimi anni Felipe Melo non ha risparmiato più di qualche frecciata alla Juventus. L’ultima è stata veramente clamorosa ed è arrivata dopo il ko contro la Fiorentina. “3-0 e a casa!, vamos Viola”, il messaggio che ha scatenato le reazioni social. In basso il VIDEO di Felipe Melo.