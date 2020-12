Festival Sanremo 2021, è ufficiale: “Ibrahimovic ci sarà tutte le sere”

Zlatan Ibrahimovic scatenato in campo e adesso anche nel mondo della televisione. E’ infatti ufficiale la presenza alla prossima edizione di Sanremo, lo svedese sarà ospite fisso. La conferma è arrivata direttamente da Amadeus, direttore artistico dell’evento musicale, l’annuncio nel corso di una conferenza stampa.

Ibrahimovic ufficiale a Sanremo

Mancava solo l’ufficialità, Ibrahimovic sarà presente a Sanremo. “Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del ‘Festival di Sanremo’ di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo”, ha detto Amadeus.

I dettagli sulle misure anti-Covid: “tutta l’area di Sanremo verrà riorganizzata data la situazione pandemica, compresa l’Area della Sala Stampa impensabile riproporla a causa dei possibili assembramenti. L’idea della nave è una idea bellissima per mettere in sicurezza le 500 persone che saranno al Teatro Ariston. Dobbiamo essere bravissimi a mettere in sicurezza tutta l’area e anche le persone presenti all’Ariston con precisi protocolli sanitari. La nave è una ‘bolla’ che consentirebbe con tutti i controlli e tamponi di garantire la presenza del pubblico per 5 giorni. Cast, giornalisti e discografici occuperanno gli alberghi di Sanremo, anche per loro garantiremo i tamponi e i controlli sanitari”.