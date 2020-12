Continuano le discussioni dopo la morte di Diego Armando Maradona. Mentre si stanno provando ad accertare le cause del decesso, arrivano nuove reazioni e alcune sono state veramente clamorose. Come quella del giornalista Filippo Facci che durante la trasmissioni Tiki Taka ha utilizzato frasi veramente clamorose. “Nella vita era un mediocre, un drogato, ciccione, ladro come quando segnò contro l’Inghilterra! Siete dei complessati! Maradona era diventato un cattivo esempio, un drogato, ciccione, un morto prima del tempo e voi vi offendete perché per voi non era solo un grande giocatore ma era Dio”.

La risposta di Hugo Maradona

Le dichiarazioni hanno fatto infuriare il fratello Hugo, frasi dure su Radio Kiss Kiss Napoli. “Io non conosco quella persona, vuole farsi pubblicità su un uomo che è morto e non può rispondere Uno ha le pa**e quando te lo dice in faccia, chi sei per parlare così di mio fratello? Io rispondo bene a tutti, ma non toccate mio fratello… Non so dove abita ma lo vado a prendere a casa: non sono un guappo, ma voglio che quelle cose me le dica in faccia”.