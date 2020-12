Nelle ultime settimane il mondo del calcio ha dovuto fare i conti con due lutti gravissimi, prima quello della morte di Diego Armando Maradona poi quello di Paolo Rossi. In particolar modo è giallo sul decesso dell’ex Pibe de Oro, l’ultima novità riguarda l’avvocato Matias Morla che è clamorosamente sparito. Ma sono tante altre le situazioni da chiarire, a partire delle ultime ore di vita dell’argentino, l’autopsia ha fatto emergere delle anomalie che dovranno essere chiarite nei prossimi giorni, con l’arrivo dei risultati dei nuovi esami.

E’ scomparso l’avvocato di Maradona

Secondo quanto riportato dai media argentini il legale Matias Morla ha fatto perdere le sue tracce, si è infatti allontanato per un breve periodo per evitare di rispondere alle domande dei giornalisti. Si sarebbe rifugiato a Gualeguay, in un residence di lusso che costa circa 80mila pesos al giorno. Morla è in compagnia di moglie e figli.

Nel frattempo il legale dovrà fare i conti anche con Dalma Maradona, la figlia del Pibe de Oro ha intenzione di portarlo in tribunale. “Sei un topo immondo. La tua giustizia sarà sociale. Continua pure a inviare audio, chiedi il sostegno e la difesa dei miserabili come te. Tutti sanno come sono andate le cose”, le dure parole contro l’avvocato.