Continuano ad arrivare reazioni dopo la morte di Diego Armando Maradona, oggi è stata una giornata chiave per accertare le cause del decesso dell’ex Pibe de Oro. E’ arrivato l’esito dell’autopsia, è stato escluso l’uso di alcol e droga, ecco quanto emerso: sarebbe deceduto in seguito ad un edema polmonare acuto, associato alla riacutizzazione di un’insufficienza cardiaca cronica. Il cuore pesava 503 grammi, quasi il doppio di uno normale. Infine: riscontrate all’interno del fegato tracce di una probabile cirrosi, nei polmoni la rottura di sette alveoli e un fuoco con edema intralveolare, mentre nei reni una necrosi tubulare acuta.

La morte di Maradona, sbotta Giannina

Dopo la diffusione della notizia dell’esito dell’autopsia, la figlia Giannina ha deciso di sbottare. Pubblicato sui social un messaggio polemico. “A tutti i figli di pu***na che aspettano l’autopsia di mio padre per avere droghe, marijuana e alcol. Non sono un dottore, ma sembrava molto gonfio. La voce era robotica. Non era la sua voce. Stava succedendo ed io ero la pazza fuori di testa”.