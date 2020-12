Non c’è pace per Giorgio Chiellini, il difensore della Juventus ha dovuto fare i conti con un altro infortunio e non sarà a disposizione dell’allenatore Andrea Pirlo per la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. I bianconeri sono reduci dal deludente pareggio in campionato contro il Benevento, il percorso in Serie A è stato caratterizzato da troppi passi falsi. In Europa ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, la prossima partita servirà per effettuare delle valutazioni. Pirlo non potrà contare su Chiellini, il problema è alla coscia.