Non solo Zlatan Ibrahimovic, anche Paulo Dybala è stato costretto a fermarsi per un infortunio. La Juventus è reduce dal pareggio contro l’Atalanta, i bianconeri hanno fallito una grossa chance, 1-1 il risultato finale con il pesantissimo errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo. Adesso la squadra di Andrea Pirlo sta lavorando in vista della partita di sabato contro il Parma.

La Vecchia Signora non potrà contare su Paulo Dybala, l’argentino ha dovuto fare i conti con un altro infortunio. La conferma è arrivata dalla Juventus con un comunicato ufficiale, la Joya ha riportato “un affaticamento muscolare alla gamba destra accusato durante la rifinitura odierna”.