L’infortunio di Mertens preoccupa il Napoli. La squadra azzurra è in campo per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, di fronte l’Inter in un match per le zone altissime della classifica. La partita nei primi minuti è stata equilibrata, poi una tegola clamorosa.

Infortunio Mertens

Il Napoli ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Mertens, il problema alla caviglia sembra molto serio. Il belga è scoppiato in lacrime, c’è preoccupazione in vista delle prossime partite. L’attaccante di Gattuso è uscito dal campo accompagnato dallo staff medico, lo stop potrebbe essere molto lungo. Attesa per gli accertamenti previsti nelle prossime ore.