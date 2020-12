Brutta prestazione per l’Inter nella partita di Champions League contro lo Shakhtar, i nerazzurri non sono andati oltre il pareggio con il risultato di 0-0. E’ stata una partita senza ritmo, è mancato il sangue agli occhi necessario per vincere questo tipo di partite. Si tratta di un fallimento perché non parteciperà nemmeno all’Europa League, l’Inter ha chiuso il girone all’ultimo posto.

Conte sbotta nel post-partita

Antonio Conte è molto deluso al termine della partita e non le manda a dire ai microfoni di Sky Sport. “La squadra non è sembrata cattiva? Sono pareri vostri che io rispetto, anche se non mi trovano d’accordo. In due partite dominate contro lo Shaktar non siamo riusciti ad andare in gol. Il portiere è stato il migliore in campo”. Poi se la prende con i giornalisti in relazione al gioco espresso dalla squadra: “pensate prima di fare le domande”. Poi va via stizzito.