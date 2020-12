L’Inter è in campo per la partita del campionato di Serie A contro l’Hellas Verona, a tenere banco è anche il futuro di Eriksen. Il calciatore danese è stato annunciato come un vero botto di mercato, sia dal punto di vista qualitativo che come affare da quello economico. Non è riuscito ad ambientarsi con il calcio italiano, non è quasi mai rientrato nelle preferenza di Antonio Conte. La notizia della cessione circolava ormai da diverso tempo, adesso è diventata ufficiale.

Inter, Marotta sul futuro di Eriksen

Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport è stato molto chiaro. “È in partenza, ha avuto difficoltà di inserimento e non è funzionale. È giusto dargli la possibilità di trovare più spazio altrove”.

Sulle strategie di mercato: “Non mi sento di fare nomi nel mercato, vengono accostati anche nomi che non abbiamo mai trattato. Da qui al 31 di gennaio leggeremo tanti nomi. Valuteremo, cercheremo di accontentare i calciatori che vogliono trovare più spazio”.

In basso il video con l’intervista di Marotta.