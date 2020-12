Arrivano ottime notizie per la Juventus e per l’attaccante Alvaro Morata. Il calciatore spagnolo era stato squalificato al termine della partita contro il Benevento e il giudice sportivo aveva inflitto due giornate. Oggi è arrivata la decisione, un solo turno di squalifica che il calciatore ha già scontato contro il Torino. Morata sarà a disposizione per il prossimo turno contro il Genoa.

L’esito del ricorso di Morata