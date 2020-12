Juventus-Fiorentina, l’arbitro La Penna verso un turno di stop: fatali gli errori contro i bianconeri

Tantissime polemiche nell’anticipo serale della 14esima giornata del campionato di Serie A, colpo grosso della Fiorentina contro la Juventus con il clamoroso risultato di 0-3, ma i bianconeri si sono infuriati per l’arbitraggio di La Penna. La sfida è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Cuadrado, il colombiano è stato protagonista di una follia e la decisione del direttore di gara è assolutamente corretta.

Juventus-Fiorentina, la moviola

E’ stato commesso invece un errore in occasione del mancato secondo giallo nei confronti di Borja Valero che avrebbe ristabilito la parità numerica. Alla Juventus manca inoltre un calcio di rigore per un fallo del portiere Dragowski su Bernardeschi. Adesso potrebbe arrivare una decisione dura nei confronti di La Penna. Il direttore di gara dovrebbe essere fermato per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, molto probabilmente salterà il ritorno in campo dopo la pausa natalizia.