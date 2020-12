Gli amanti del calcio si scatenato anche con episodi strani. Un campionato sempre molto interessante è quello inglese, la Premier League regala tantissimo spettacolo. Nella giornata di mercoledì si è giocato un turno infrasettimanale, da segnalare il netto successo del Leeds contro il Newcastle. La sfida ha fatto il giro del web, ma non solo per il risultato di 5-2, quanto per l’esultanza di un cane al gol di Rodrigo. Il tifoso a 4 zampe si è veramente scatenato e le immagini sono diventate virali in breve tempo. In basso il video del tifoso particolare del Leeds.