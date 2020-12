Continuano ad arrivare aggiornamenti sulla lite tra l’allenatore Gasperini ed il Papu Gomez. E’ una situazione delicata in casa Atalanta, il club bergamasco sta disputando una stagione veramente importante in campionato e Champions League e può togliersi tante soddisfazioni. La squadra si sta preparando per la partita di domani contro la Juventus, ma deve fare i conti con il caso tra l’argentino e l’allenatore. La rottura è inevitabile ed è stata già ufficializzata con le dichiarazioni dei diretti interessati.

Lite Gasperini-Gomez, le dichiarazioni della moglie

Nuove reazioni da parte della moglie del calciatore, Linda Raff ha pubblicato “La storia dei tre setacci”, parabola attribuita a Socrate. “Né vero, né buono, né utile”. Ecco il testo.

“Un giorno Socrate fu avvicinato da un uomo in piena agitazione che gli disse: ‘Ascolta Socrate, ti devo raccontare qualcosa d’importante sul tuo amico’.

‘Aspetta un attimo – lo interruppe il saggio – Hai fatto passare ciò che mi vuoi raccontare attraverso i tre setacci?’

‘Tre setacci?’ chiese l’altro meravigliato.

‘Sì mio caro, vediamo se ciò che mi vuoi raccontare passa attraverso i tre setacci. Il primo setaccio è quello della verità: sei convinto che tutto quello che mi vuoi dire sia vero?’.

“In effetti no, l’ho solo sentito raccontare da altri’.

‘Ma allora l’hai almeno passato al secondo setaccio, quello della bontà? Anche se quello che vuoi raccontare non è del tutto vero, è almeno qualcosa di buono?’.

L’uomo rispose esitante: ‘Devo confessarti di no. Piuttosto il contrario…’.

‘E hai pensato al terzo setaccio? Ti sei chiesto a che serva raccontarmi queste cose sul mio amico? Serve a qualcosa?’.

‘Beh, veramente no…’.

‘Vedi – continuò il saggio – se ciò che mi vuoi raccontare non è vero, né buono, né utile, allora preferisco non saperlo e ti consiglio di dimenticarlo’”.