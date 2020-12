L’Atalanta è in campo per la partita del campionato di Serie A contro la Juventus, l’obiettivo è conquistare un risultato positivo. In casa bergamasca tiene banco la lite tra l’allenatore Gasperini e l’allenatore Papu Gomez, i rapporti sono definitivamente compromessi e non ci sono i margini per continuare insieme, come dimostrano le ultime decisioni del tecnico che ha escluso il calciatore dell’11 titolare. La dirigenza avrebbe deciso di sacrificare l’argentino, ma negli ultimi minuti sono arrivate dichiarazioni sorprendenti dalla dirigenza.

Lite Gasperini-Gomez, parla il dg Marino

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport prima del match con la Juventus, ha parlato della situazione nel dettaglio: “Risolvibile in futuro? Ce lo auguriamo, sono sempre positivo e metto l’Atalanta al centro di tutto. Dobbiamo analizzare le ultime due gare, la vittoria con la Fiorentina ci permette di rimanere attaccati alle prime posizioni. Poi c’è stata la vittoria ad Amsterdam e il sorteggio col Real. Abbiamo vissuto dieci giorni molto vorticosi, ma con grande soddisfazione. In ogni caso dobbiamo ricordare la grande professionalità di chi sta in panchina e in campo, che ha dato tutto per questa maglia”.