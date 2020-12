Il campionato di Serie C continua a regalare emozioni, ma come ormai capita spesso le classifiche vengono stravolte a campionato in corso. L’ultima squadra ad essere stata penalizzata è il Livorno, la situazione adesso è sempre più delicata. Il club è reduce dal pareggio interno contro la Lucchese, negli ultimi giorni è stato decisivo l’intervento del presidente Spinelli che ha deciso di salvare il club dal fallimento. Oggi il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di penalizzare i toscani con ben 5 punti. Gli amaranto adesso scendono a quota 13 punti in classifica, al penultimo posto ed in una condizione veramente delicata.

La penalizzazione del Livorno, il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato irrogando le seguenti sanzioni nei confronti del club toscano,

per il sig. Rosettano Navarra, mesi 3 (tre) di inibizione;

– per la società AS Livorno Calcio Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

– per il sig. Rosettano Navarra, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

– per la società AS Livorno Calcio Srl, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

– per il sig. Rosettano Navarra, inibizione di giorni 20 (venti);

– per la società AS Livorno Calcio Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre ad € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

La penalizzazione del Livorno, come cambia la classifica

La classifica cambia nel Girone A dopo la penalizzazione del Livorno, soprattutto per la zona retrocessione.