Si è verificato un gravissimo episodio nel mondo del calcio. Scene bruttissime in occasione del match tra Los Angeles FC e América, valido per la semifinale della Champions League CONCACAF. Nella ripresa si è scatenata una furiosa rissa tra Miguel Herrera, allenatore dei messicani, e l’assistente tecnico della squadra di MLS. Il tecnico ha prima tirato i capelli al suo avversario, ma successivamente ha dovuto fare i conti con uno schiaffo in pieno volto. L’arbitro ha decisione per l’espulsione di entrambi. Per la cronaca la partita si è conclusa con la vittoria dei Los Angeles FC, 3-1 il risultato finale, decisiva la doppietta di Carlos Vela. In basso il video della rissa.

Los Angeles FC-América, il VIDEO della rissa