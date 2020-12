La trattativa andava avanti da diverso tempo, ma adesso può essere considerata nella fase conclusiva. L’ex terzino di Inter e Roma Maicon è pronto per una nuova avventura in Italia, a sorpresa nel campionato di Serie D. Manca solo l’ufficialità per il trasferimento al Sona, l’accordo dovrebbe diventare definitivo il 7 gennaio, pronto un contratto di 6 mesi. Lo seguirà anche il figlio Filipe di 15 anni che giocherà nella squadra juniores. Le conferme sono arrivate dal ds del club e dall’intermediario del brasiliano.

Chi è Maicon

Maicon Douglas Sisenando, noto semplicemente come Maicon è stato uno dei terzini più forti degli ultimi anni, in particolar modo l’esperienza più importante è stata quella con la maglia dell’Inter. Inizia la carriera al Cruzeiro, poi si mette in grande mostra con il Monaco. Attira le attenzioni dell’Inter, il club nerazzurro piazza un colpo che si confermerà decisivo, il brasiliano sarà un grandissimo protagonista del Triplete con Mourinho in panchina. Poi Manchester City, Roma, Avai, Criciuma e Villa Nova. Uno dei migliori anche della Nazionale, è partito dall’Under 20 fino alla squadra maggiore. Adesso è pronto a firmare per il Sona, un’avventura assolutamente affascinante.