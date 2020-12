Si è verificato un bruttissimo gesto di Marcus Thuram durante la partita tra Borussia Monchengladbach e Hoffenheim, sputo in faccia vergognoso. La partita si è conclusa con il risultato di 1-2, gli ospiti tornano al successo mentre i padroni di casa sono reduci da un periodo molto negativo e sono sprofondati in classifica

La gara ha fatto molto discutere per un episodio che si è verificato sul risultato di 1-1. Il protagonista è stato Marcus Thuram: il francese è stato espulso al 79° minuto per aver sputato in faccia ad un avversario, colpevole di avergli detto qualche parola di troppo dopo un fallo. Il figlio di Lilian, ex difensore della Juventus ha poi perso la testa. In basso il video.