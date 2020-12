Il futuro di Leo Messi è ancora tutto da decidere. L’attaccante è reduce da un’estate turbolenta, in particolar modo dalla rottura con il Barcellona, poi rientrata per motivi di contratto. Si è deciso di continuare insieme nonostante la volontà della Pulce di cambiare maglia, l’addio sembra soltanto rimandato. La prima parte di stagione dei blaugrana non è stata di certo positiva ed il malumore è aumentato ancora di più. Messi si è raccontato in un’intervista al giornalista Jordi Evole su “La Sexta”, interessanti indicazioni.

Messi e l’amore per il Barcellona

Il Barcellona è qualcosa di indescrivibile per Leo Messi. “Per il Barcellona farei qualunque cosa. L’ho sempre detto. Barcellona è la mia vita. Sono qui da quando avevo 13 anni. Sono cresciuto sia nel club che in città. Vivo a Barcellona da più tempo che nel mio paese. Ho sempre lasciato tutto per il Barcellona e ho un rapporto d’amore perché è quello che ho vissuto da quando sono arrivato qui. Oggi sto bene. È vero che ho passato un periodo molto brutto per tutta l’estate, ma voglio lottare seriamente per tutto ciò che mi aspetta. Il club sta attraversando un momento difficile. Tutto ciò che circonda il Barcellona sta diventando difficile. Non sarà facile tornare dove eravamo”.

“Il burofax? Lo dicevo da sei mesi, ho detto al presidente che me ne stavo andando per fargli capire che ero serio, è stato un modo per farlo sapere alla società. Sento di aver dato tutto ai colori e che tutto ciò che la società mi ha dato me lo sono guadagnato e meritato. Poi è arrivato un momento in cui pensavo di aver completato un ciclo, che avevo bisogno di un cambiamento. Volevo andarmene e volevo fare bene. Ma il presidente no. E ha iniziato a filtrare le cose per far sembrare che fossi io il cattivo”.

Messi, l’indicazione sul futuro

Interessante indicazione di Messi sul futuro: “Ho sempre avuto il pensiero di divertirmi e vivere negli Stati Uniti, di giocare quel campionato. Se succederà non lo so. Se devo partire vorrei farlo nel migliore dei modi. E se vado mi piacerebbe tornare un giorno e lavorare nel club contribuendo a renderlo migliore”.