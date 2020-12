Una talpa all’interno dello spogliatoio del Bologna e l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic perde la testa. Il tecnico serbo si conferma con un carattere fortissimo e non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa da nessuno. La squadra rossoblu sta disputando una stagione altalenante, ha le potenzialità per raggiungere traguardi ben più importanti, ma ha dovuto fare i conti con qualche passo falso di troppo. E’ reduce da due vittorie consecutive che hanno permesso di raggiungere metà classifica, adesso dovrà confermarsi.

La talpa nello spogliatoio del Bologna

E’ circolata voce su un possibile cambio di assetto per la prossima partita di campionato contro l’Inter, qualcuno avrebbe spifferato quanto successo durante le prove tattiche degli ultimi giorni, secondo Mihajlovic all’interno dello spogliatoio ci sarebbe una talpa che parla con i giornalisti.

“Ho provato un nuovo assetto per capire chi cazzo parla con i giornalisti, vi giuro che se trovo chi parla con la stampa lo attacco al muro, lo faccio smettere. Vi assicuro che lo trovo e quando succede sono cazzi amari. Ogni volta quando giochiamo trovo la formazione sui giornali”.