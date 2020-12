Il Milan è nei guai in vista delle prossime partite. Nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic, lo svedese sarà costretto a fermarsi ancora dopo il problema delle ultime settimane. I rossoneri non stanno attraversando un momento entusiasmante, in particolar modo le prestazioni contro Parma e Genoa non sono state all’altezza.

L’assenza di Ibrahimovic è stata pesantissima, adesso sarà costretto a saltare altre partite. Secondo le ultime indiscrezioni lo svedese ha riportato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo, previsti nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni. Il rientro è dunque previsto nel 2021.