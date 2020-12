Una nuova avventura, forse l’ultima per evitare di compromettere una carriera comunque importante. Mario Balotelli ha deciso di accettare il corteggiamento del Monza, l’attaccante proverà a fare la differenza nel campionato di Serie B. E’ stato decisivo il colloquio con Adriano Galliani, l’accordo è stato raggiunto fino a giugno 2021 con opzione anche per la prossima stagione, tutto si valuterà al termine del campionato, da entrambe le parti. Il Monza non sta attraversando un buon momento e il rendimento in generale è ben al di sotto delle aspettative. Partita con ambizione di Serie A, la squadra di Brocchi ha dovuto fare i conti con troppi passi falsi, il ko contro la Reggiana è stata pesantissimo.

L’impatto di Mario Balotelli

Mario Balotelli non è ovviamente nella migliore condizione fisica, l’attaccante non scende in campo per una partita ufficiale da troppo tempo e avrà bisogno di tempo per raggiungere uno standard apprezzabile. Non è in discussione dal punto di vista tecnico, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A, figuriamoci nel torneo cadetto. Nel frattempo è arrivato per le visite mediche di rito, in basso il video.