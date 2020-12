Una destinazione assolutamente a sorpresa. Mario Balotelli si prepara a diventare un nuovo calciatore del Monza, potrebbe essere l’ultima occasione per tornare ad altissimi livelli. Le qualità del calciatore non sono assolutamente in discussione, dal punto di vista tecnico continua ad essere considerato uno dei migliori attaccanti italiani in circolazione. Purtroppo non è riuscito a dimostrare sempre il suo valore, anche a causa di un carattere che l’ha penalizzato soprattutto nelle ultime esperienze. E’ reduce dall’avventura deludente con la maglia del Brescia, sembrava ad un passo dal Vasco da Gama, poi l’inserimento decisivo del Monza.

Le parole di Galliani su Balotelli

Guizzo di Adriano Galliani che commenta con entusiasmo l’arrivo di SuperMario. “L’ho bacchettato tanto, gli ho detto che questa è davvero l’ultima chiamata”, ha dichiarato il dirigente ai microfoni dell’Ansa. Infine i dettagli sull’accordo: “Balotelli firmerà un contratto sino a Giugno 2021. Poi se entrambi saremo felici si continuerà. Il ragazzo si è comportato bene, così come il suo agente Raiola, che ha rinunciato alle commissioni. Siamo contenti. Mario ha rinunciato ad un contratto con il Vasco da Gama in Brasile”.