Visite mediche bis per Radja Nainggolan, il belga lascia l’Inter e torna al Cagliari. L’ex Roma si è trovato molto bene in terra sarda e può sicuramente fare la differenza, è un calciatore che rappresenta un lusso per l’allenatore Eusebio Di Francesco. Il giocatore non ha risparmiato frecciate nei confronti del club nerazzurro, il rapporto con Antonio Conte non è stato mai positivo ed è peggiorato nelle ultime settimane.

Le bordate di Nainggolan all’Inter

Radja Nainggolan ha deciso di lanciare bordate alla sua ex squadra, l’Inter.

“Sono contento di tornare, ma non è ancora ufficiale. Rimpianti Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto la possibilità, pazienza. Restare a titolo definitivo al Cagliari? Sapete com’è la formula…”. Adesso Nainggolan potrà mettersi a disposizione del Cagliari con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla, o forse anche qualcosa in più.