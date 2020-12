L’attaccante Milik è fuori dai progetti del Napoli, tutto è nato dal mancato accordo sul rinnovo. La decisione del club azzurro è stata molto dura, il polacco è stato inserito fuori rosa e non ci sono i margini per raggiungere l’intesa. La dirigenza è stata costretta a rinunciare ad un calciatore di assoluto livello ed in grado di fare la differenza sia in termini di prestazioni che di gol. Nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere un giocatore molto utile.

Il futuro di Milik

Arrivano aggiornamenti sul futuro dell’attaccante Milik. Il calciatore polacco continuerà l’avventura con il club azzurro fino al mese di giugno, non ci sarà un trasferimento a gennaio. E’ da escludere un possibile reintegro alla corte di Gennaro Gattuso, quindi molto probabilmente continuerà a non scendere in campo per altri 6 mesi. Milik potrà accordarsi con qualsiasi squadra, già sono state avviate della trattative. De Laurentiis continua a chiedere 18 milioni di euro, con queste condizioni è praticamente impossibile una cessione nel mese di gennaio.