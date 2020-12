Il Napoli stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, 1-1 il risultato finale contro il Real Sociedad, per i padroni di casa in gol Zielinski con una magia da lontano, nel post partita non si è presentato Gattuso. La squadra si qualifica al primo posto della classifica e può considerarsi come una seria candidata per arrivare fino in fondo alla competizione. Anche in campionato la squadra sta convincendo, la sconfitta a tavolino contro la Juventus pesa tantissimo, ma gli azzurri hanno dimostrato di poter lottare per lo scudetto.

Il problema di Gennaro Gattuso

L’allenatore Gennaro Gattuso ha accusato un problema durante la partita di Europa League contro il Real Sociedad. Il vice Gigi Riccio si è presentato nel post partita ai microfoni dei giornalisti, spiegando la situazione di Ringhio: “Rino ha il solito problema all’occhio col quale convive da tempo. Ogni tanto si accentua un pò ma poi torna tutto nella norma”. Gattuso ha preferito quindi non presentarsi in conferenza stampa, l’obiettivo è tornare pienamente in forma per la prossima partita di campionato.