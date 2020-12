Si torna in campo per la 14ª giornata del campionato di Serie A, si gioca il turno pre-natalizio in grado di fornire interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, tutti i pronostici del massimo campionato italiano. Nella prima sfida scontro per la salvezza tra Parma e Crotone, in serata gioca la Juventus che ha intenzione di continuare la striscia positiva contro la Fiorentina. Mercoledì ricco di emozioni, si parte con l’insidiosa trasferta dell’Inter contro il Verona, l’Atalanta sul campo del Bologna. Il big match mette di fronte il Milan e la Lazio, il Napoli alla ricerca del riscatto con il Torino. Stesso discorso per la Roma con il Cagliari, esordio in panchina per Ballardini contro lo Spezia. Altro scontro salvezza tra Udinese e Benevento.

I pronostici di Serie A, 14ª giornata: i consigli di CalcioWeb

CROTONE-PARMA X2 – La stagione delle due squadre non è stata entusiasmante, l’11 di Liverani è più forte dal punto di vista qualitativo e può tornare a casa con un risultato positivo.

– La stagione delle due squadre non è stata entusiasmante, l’11 di Liverani è più forte dal punto di vista qualitativo e può tornare a casa con un risultato positivo. JUVENTUS-FIORENTINA 1 – La squadra di Andrea Pirlo è in grande spolvero, quella di Cesare Prandelli è in evidente crisi e non sembra in grado di impensierire i bianconeri.

– La squadra di è in grande spolvero, quella di Cesare Prandelli è in evidente crisi e non sembra in grado di impensierire i bianconeri. VERONA-INTER X – Trasferta insidiosa per la squadra di Antonio Conte, gli uomini di Juric sono stati grandi protagonisti. Si potrebbe ipotizzare un pareggio.

– Trasferta insidiosa per la squadra di Antonio Conte, gli uomini di Juric sono stati grandi protagonisti. Si potrebbe ipotizzare un pareggio. MILAN-LAZIO GOAL – Una partita che si preannuncia scoppiettante tra due squadre sicuramente protagoniste. Entrambe potrebbero andare in gol.

– Una partita che si preannuncia scoppiettante tra due squadre sicuramente protagoniste. Entrambe potrebbero andare in gol. BOLOGNA-ATALANTA OVER – Si affrontano due squadre che giocano sempre a viso aperto. Si può azzardare un pronostico con tanti gol.

Si affrontano due squadre che giocano sempre a viso aperto. Si può azzardare un pronostico con tanti gol. ROMA-CAGLIARI OVER – La Roma deve riscattare la brutta sconfitta contro l’Atalanta, con il Cagliari la partita può regalare tante emozioni.

LE ALTRE PARTITE