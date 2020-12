Si torna in campo per la 12ª giornata del campionato di Serie A e come al solito la redazione di CalcioWeb ha pubblicato i pronostici. Nel primo match in campo Udinese e Crotone, le due squadre sono reduci da vittorie ma soprattutto i bianconeri sembrano in grande forma, la Lazio non può sbagliare contro il Benevento. La giornata di mercoledì parte con il botto, in campo Juventus e Atalanta che si affrontano per le zone altissime della classifica. Il Milan chiamato dalla trasferta contro il Genoa, ma la partita più interessante è sicuramente quella tra Inter e Napoli. Si gioca Verona-Sampdoria, giovedì chiude la Roma contro il Torino.

I pronostici di Serie A, 12ª giornata

BENEVENTO-LAZIO 2 – La squadra di Simone Inzaghi non può permettersi un altro passo falso, gli uomini di Filippo Inzaghi sono in grado di essere pericolosi ma i biancocelesti sono più forti.

JUVENTUS-ATALANTA OVER – Partita di altissima quota, la Juventus è in buona forma sia in campionato che in Champions League. Gli ospiti devono fare i conti con il caso Papu Gomez ma possono andare in gol. La giocata è Over.

GENOA-MILAN 2 – I rossoneri devono riscattare il pareggio contro il Parma, la prestazione non è stata comunque da buttare. Il Genoa non sembra in grado di conquistare un risultato positivo.

INTER-NAPOLI GOAL – E’ il big match della giornata del campionato di Serie A. Le due squadre hanno ambizioni da vertice, gli attaccanti possono fare la differenza.

SPEZIA-BOLOGNA X2 – Gli uomini di Mihajlovic sono reduci dalla sconcertante prestazione contro la Roma, l’allenatore serbo è furioso e nella partita contro lo Spezia si aspetta una reazione.

VERONA-SAMPDORIA GOAL – La squadra di Juric è entusiasmante e la vera sorpresa del campionato, i blucerchiati sono in profonda crisi ma possono andare in goal.

LE ALTRE PARTITE: