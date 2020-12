Si torna subito in campo per la giornata del campionato di Serie A e, di conseguenza anche i pronostici pubblicati dalla redazione di CalcioWeb. Il turno inizia con la partita tra Fiorentina e Verona, la squadra di Cesare Prandelli non può permettersi un passo falso, i viola hanno bisogno dei tre punti per allontanare la crisi. Alle 18 la Sampdoria contro il Crotone, in serata la Juventus non può permettersi un passo falso contro il Parma. Domenica ricca di emozioni, nel lunch match di fronte Torino e Bologna, scontro salvezza tra Benevento e Genoa. L’Inter in casa con lo Spezia, partita difficilissima per il Milan sul campo del Sassuolo, si chiude con il botto con Atalanta-Roma e Lazio-Napoli.

I pronostici di Serie A, 13ª giornata

PARMA-JUVENTUS 2 – Il percorso in campionato della squadra di Andrea Pirlo è troppo altalenante, dopo il pareggio contro l’Atalanta non può permettersi un passo falso sul campo del Parma.

BENEVENTO-GENOA X – I rossoblu sono reduci dalla convincente prestazione contro il Milan e sono in ripresa, la squadra di Filippo Inzaghi è una sorpresa e nell’ultimo match ha fermato il fratello Simone. Non è da escludere un pareggio.

INTER-SPEZIA 1+OVER – La squadra di Antonio Conte non dovrebbe avere vita difficile contro lo Spezia, un club comunque ben organizzato e che ha dimostrato di poter raggiungere l’obiettivo salvezza.

SASSUOLO-MILAN OVER – E’ un big match della giornata. L’11 di Pioli non sta attraversando un momento brillante, la partita è aperta a qualsiasi risultato.

ATALANTA-ROMA GOAL – Altre due squadre che giocano un ottimo calcio, i giallorossi hanno confermato di poter lottare per lo scudetto, l’Atalanta è sempre più una certezza anche in queste partite complicate.

LAZIO-NAPOLI GOAL – Altra sfida aperta a qualsiasi risultato. Entrambe possono andare in gol.

