E’ ancora presto per parlare del calciomercato della prossima stagione, ma sono due le situazioni così importanti che è necessario affrontare l’argomento: Pogba e Haaland. Sul primo la situazione è abbastanza chiara, l’addio al Manchester United è praticamente inevitabile, ma a sorpresa dovrebbe concludere la stagione in Inghilterra, un’operazione così importante è difficile da portare a termine nel mercato di gennaio. Ovviamente in corsa c’è la Juventus, il club italiano pensa al ritorno del francese ed il calciatore sarebbe felicissimo di indossare la maglia bianconera, anche dal punto di vista tattico può regalare tantissime soddisfazioni all’allenatore Andrea Pirlo.

Il futuro di Haaland

Arrivano aggiornamenti a sorpresa anche sul futuro dell’attaccante Haaland. Il Borussia Dortmund ha piazzato un colpo clamoroso secondo il rapporto qualità/prezzo, i club italiani si sono fatti sfuggire un altro affare molto importante. Ma il trasferimento in Italia potrebbe ugualmente concretizzarsi. La conferma è arrivata dall’agente Mino Raiola: “Ha un grande futuro, è un ragazzo straordinario. Si vede che si sa gestire dentro e fuori dal campo. Lui è il nostro Viking. I Viking hanno già conquistato il mondo quando era difficile, e lui lo farà. Haaland in Italia? Non si sa mai. Penso che un passaggio in Italia non sia da escludere”. Il nome della Juventus è sempre molto caldo, Haaland rappresenta un vecchio pupillo del club bianconero, prima dell’accordo con i gialloneri la Vecchia Signora sembrava nettamente in pole per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Poi non è stato trovato l’accordo economico e tutto è sfumato. Adesso le condizioni tecniche ed economiche sono completamente cambiate, ma il mercato ha sempre regalato grosse sorprese. Ma occhio anche al Milan, i rossoneri sono già in lotta per lo scudetto ma pensano ad un salto di qualità. I prossimi mesi si preannunciano caldissimi, c’è anche Haaland nella lista dei desideri dei club italiani.