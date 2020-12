E’ stata pubblicata la classifica del Ranking Uefa. Salta subito all’occhio il balzo della Juventus, i bianconeri adesso si ritrovano sul podio. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dal convincente successo in Champions League contro la Dinamo Kiev, il risultato di 3-0 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, le reti sono state siglate da Chiesa, Cristiano Ronaldo e Morata. In campionato, invece, la Vecchia Signora non sta entusiasmando, deve rincorrere e ha dovuto fare i conti con pesanti passi falsi contro squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. Ma dove può arrivare questa Juventus? In Serie A può ancora recuperare posizioni e lottare per lo scudetto, mentre in Europa non sembra attrezzata per arrivare fino in fondo. Molto dipenderà dal sorteggio, sarà necessaria un’analisi dopo il sorteggio.

Il ranking Uefa

Al primo posto del Ranking Uefa troviamo il Bayern Monaco. I tedeschi hanno dimostrato di essere uno schiacciasassi in campionato e Champions League e possono confermarsi campioni. La rosa sembra quella più attrezzata e amalgamata. Al secondo posto il Barcellona, discorso opposto rispetto ai bavaresi. Gli spagnoli stanno attraversando mesi difficili, iniziati già dalla scorsa stagione, non sembrano esserci i margini per togliersi delle soddisfazioni nel breve periodo. Sul podio la Juventus che ha sorpassato il Real Madrid, percorso altalenante per i Blancos. Al quinto posto un’altra squadra della Liga, l’Atletico Madrid, poi Manchester City, Psg e Manchester United. Chiudono la Top 10 il Siviglia e il Liverpool. In particolar modo gli inglesi hanno tutte le chance per recuperare nuove posizioni e ritrovarsi al vertice. La squadra di Klopp ha dimostrato di essere molto competitiva in tutte le competizioni e continua a giocare un calcio bellissimo.