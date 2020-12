I risultati di Champions League, 5ª giornata: tonfo del Real Madrid, il Bayern ferma l’Atletico. Le classifiche

Non solo le partite di Inter e Atalanta, i risultati di Champions League sono stati per certi versi sorprendenti. Nelle sfide di martedì clamoroso tonfo del Real Madrid contro lo Shakthar Donetsk, si giocherà tutto negli ultimi 90 minuti. Il Bayern Monaco è già qualificato, ma riesce a fermare sul pareggio l’Atletico Madrid. Porto e Manchester City sono già qualificate e si dividono la posta, il Liverpool si riscatta e supera l’Ajax. Ok il Marsiglia.

Risultati Champions League 5ª giornata:

Lokomotiv Mosca-Salisburgo 1-3

Shakthar Donetsk-Real Madrid 2-0

Atalanta-Midtjylland 1-1

Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1

Porto-Manchester City 0-0

Liverpool-Ajax 1-0

Marsiglia-Olympiakos 2-1

Borussia Monchengladbach-Inter 2-3

CLASSIFICHE

Girone A

Classifica: Bayern Monaco 13, Atletico Madrid 6, Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3.

Girone B

Classifica: Moenchengladbach 8, Real Madrid 7, Shakhtar 7, Inter 5.

Girone C

Classifica: Manchester City 13, Porto 10, Olympiacos 3, Marsiglia 3.

Girone D

Classifica: Liverpool 12, Atalanta 8, Ajax 7, Midtjylland 1.

Girone E

Classifica: Chelsea 10, Siviglia 10, Krasnodar 1, Rennes 1.

Girone F

Classifica: Dortmund 9, Lazio 8, Brugge 4, Zenit 1.

Girone G

Classifica: Barcellona 12, Juventus 9, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1.

Girone H

Classifica: Manchester United 9, Lipsia 6, PSG 6, Istanbul 3.