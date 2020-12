Tanti emozioni in Champions League, non sono mancati i risultati a sorpresa. Nei primi match pareggio della Lazio contro il Brugge che vale la qualificazione agli ottavi di finale, il Borussia Dortmund vince e chiude al primo posto della classifica. Colpo grosso della Juventus contro il Barcellona, il Chelsea non è andato oltre il pareggio contro il Krasnodar. Successo della Dinamo Kiev, il Lipsia supera il Manchester United, interrotta Psg-Basaksehir per un episodio di razzismo, si è poi giocata mercoledì e si è conclusa sul risultato di 5-1.

Splendida qualificazione dell’Atalanta che ha vinto sul campo dell’Ajax, successi in casa per Manchester City e Bayern Monaco. Il Real Madrid vince e si qualifica, colpi esterni di Atletico Madrid e Porto. Tutti i risultati, la classifica e le qualificate.

Martedì

ORE 18:55

Lazio-Club Brugge 2-2

Zenit-Borussia Dortmund 1-2

ORE 21:00

Barcellona-Juventus 0-3

Chelsea-Krasnodar 1-1

Dinamo Kiev-Ferencvaros 1-0

PSG-Basaksehir Interrotta

Lipsia-Manchester United 3-2

Rennes-Siviglia 1-3

Mercoledì

Ore 18:55

Ajax-Atalanta 0-0

Midjylland-Liverpool 1-1

PSG-Basaksehir 5-1

Ore 21:00

Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca 2-0

Inter-Shakthar Donetsk 2-0

Manchester City-Marsiglia 3-0

Olympiakos-Porto 0-2

Real Madrid-Monchengladbach 2-0

Salisburgo-Atletico Madrid 0-2

CLASSIFICHE

Girone A

Classifica: Bayern Monaco 16, Atletico Madrid 9, Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3.

Girone B

Classifica: Real Madrid 10, Shakhtar 8, Moenchengladbach 8, Inter 6.

Girone C

Classifica: Manchester City 16, Porto 13, Olympiacos 3, Marsiglia 3.

Girone D

Classifica: Liverpool 13, Atalanta 11, Ajax 7, Midtjylland 2.

Girone E

Classifica: Chelsea 14, Siviglia 13, Krasnodar 5, Rennes 1.

Girone F

Classifica: Dortmund 13, Lazio 10, Brugge 8, Zenit 1.

Girone G

Classifica: Juventus 15, Barcellona 15, Dinamo Kiev 4, Ferencvaros 1.

Girone H

Classifica: PSG 12, Lipsia 12, Manchester United 9, Istanbul 3.