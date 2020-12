Turno fondamentale per la giornata di Europa League, i risultati hanno fornito importanti indicazioni. Nella prima fascia di partite colpo grosso del Wolfsberger in trasferta contro il CSKA Mosca. Gol e spettacolo tra LASK e Tottenham, finisce 3-3. Il Lille vince contro lo Sparta Praga e permette al Milan di qualificarsi per il prossimo turno. Il Villarreal sbanca il campo del Sivasspor. Ok lo Zorya sul Leicester.

I risultati di Europa League

Ore 18.55

AEK Atene-Braga 2-4

Zorya-Leicester 1-0

Milan-Celtic 4-2

Lille-Sparta Praga 2-1

Qarabag-Maccabi Tel Aviv 1-1

Sivasspor-Villarreal 0-1

LASK-Tottenham 3-3

Royal Antwerp-Ludogorets 3-1

CSKA Mosca-Wolfsberger 0-1

Stella Rossa-Hoffenheim 0-0

Feyenoord-Dinamo Zagabria 0-2

Gent-Slovan Liberec 1-2

Ore 21.00

Roma-Young Boys

Cluj-Cska Sofia

Molde-Dundalk

Arsenal-Rapid Vienna

Nizza-Bayer Leverkusen

Slavia Praga-Hapoel Be’er Sheva

Rangers-Standard Liegi

Benfica-Lech Poznan

Omonia-PAOK

Granada-PSV Eindhoven

Az Alkmaar-Napoli

Real Sociedad-Rijeka