Risultati Europa League, 6ª giornata: 4 gol di Arsenal, Leverkusen e Psv. Le classifiche

Ultima giornata della fase a gironi di Europa League, si è giocato il sesto turno e non sono mancati risultati a sorpresa. Una Roma rimaneggiata ha perso in trasferta contro CSKA Sofia, inutile la marcatura di Milanese. L’Arsenal rifila quattro gol sul campo del Dundalk, stesso numero di gol anche per il Leverkusen contro lo Slavia Praga. Il Rijeka supera nel finale l’Az Alkmaar, gol e spettacolo tra Liege e Benfica.

Risultati Europa League, 6ª giornata

Ore 18:55

CSKA Sofia-Roma 3-1

Dundalk-Arsenal 2-4

Hapoel Beer Sheva-Nizza 1-0

Lech-Rangers 0-2

Leverkusen-Slavia Praga 4-0

Napoli-Real Sociedad 1-1

Paok-Granada 0-0

PSV-Omonia 4-0

Rapid Vienna-Molde 2-2

Rijeka-AZ Alkmaar 2-1

Standard Liegi-Benfica 2-2

Young Boys-Cluj 2-1

Ore 21:00

Braga Zorya 2-0

Celtic Lille 3-2

Dinamo Zagabria Cska Mosca 3-1

Hoffenheim Gent 4-1

Leicester Aek Atene 2-0

Slovan Liberec Stella Rossa 0-0

Ludogorets Lask 1-3

Maccabi Tel Aviv Sivasspor 1-0

Sparta Praga Milan 0-1

Tottenham Antwerp 2-0

Wolfsberger Feyenoord 1-0

Classifiche

Girone A

Roma 13

Young Boys 10

Cluj 5

CSKA Sofia 5

Girone B

Arsenal 18

Molde 10

Rapid Vienna 7

Dundalk 0

Girone C

Leverkusen 15

Slavia Praga 12

Hapoel Beer Sheva 6

Nizza 3

Girone D

Rangers 14

Benfica 12

Lech Poznan 4

Standard Liegi 3

Girone E

PSV 12

Granada 11

PAOK 6

Omonia 4

Girone F

Napoli 11

Real Sociedad 9

Az Alkmaar 8

Rijeka 4

Girone G

Leicester 13

Braga 13

Zorya 6

AEK Atene 3

Girone H

Milan 13

Lilla 11

Sparta Praga 6

Celtic 4

Girone I

Villarreal 13

Maccabi Tel Aviv 11

Sivasspor 6

Qarabag 1

Girone J

Tottenham 13

Antwerp 12

LASK 10

Ludogorets 0

Girone K

Dinamo Zagabria 14

Wolfsberger AC 10

Feyenoord 5

CSKA Mosca 3

Girone I

Hoffenheim 16

Stella Rossa 11

Liberec 7

Gent 0