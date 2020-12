Tantissime emozioni nell’undicesima giornata del campionato di Serie A, non sono mancati i risultati a sorpresa ma soprattutto è bellissima la lotta per conquistare lo scudetto. Nel primo match successo con il minimo sforzo del Sassuolo contro il Benevento, mentre nello scontro salvezza molto bene il Crotone contro lo Spezia. Colpo dell’Udinese sul Torino e del Verona sulla Lazio. L’Inter vince in rimonta contro il Cagliari, dominio dell’Atalanta con la Fiorentina. Spettacolo della Roma, bene anche Napoli e Juventus. Nell’ultimo match il Parma ferma il Milan.

I risultati di Serie A

RISULTATI SERIE A 11ª GIORNATA

VENERDI’ 11 DICEMBRE

ore 20:45

Sassuolo-Benevento 1-0 (8′ rig. Berardi) (LE PAGELLE)

SABATO 12 DICEMBRE

ore 15:00

Crotone-Spezia 4-1 (7′ Messias, 18′ Farias, 49′ Reca, 56′ Eduardo Henrique, 97′ Messias) (LE PAGELLE)

ore 18:00

Torino-Udinese 2-3 (24’ Pussetto, 54’ De Paul, 66’ Belotti, 67’ Bonazzoli, 69’ Nestorowski) (LE PAGELLE)

ore 20:45

Lazio-Verona 1-2 (45’ Lazzari autogol, 56’ Caicedo, 67’ Tameze) (LE PAGELLE)

DOMENICA 13 DICEMBRE

ore 12:30

Cagliari Inter 1-3 (42′ Sottil, 77′ Barella, 84′ D’Ambrosio, 90’+4Lukaku) (LE PAGELLE)

ore 15:00

Atalanta-Fiorentina 3-0 (44′ Gosens, 55′ Malinovsky, 63′ Toloi) (LE PAGELLE)

Bologna-Roma 1-5 (5′ Poli autogol, 10′ Dzeko, 15′ Pellegrini, 24′ Cristante autogol, 35′ Veretout, 44′ Mkhitaryan) (LE PAGELLE)

Napoli-Sampdoria 2-1 (20′ Jankto, 53′ Lozano, 68′ Petagna) (LE PAGELLE)

ore 18:00

Genoa-Juventus 1-3 (57′ Dybala, 61′ Sturaro, 78′ Ronaldo rig., 89′ Ronaldo rig.) (LE PAGELLE)

ore 20:45

Milan-Parma 2-2 (13′ Hernani, 56′ Kurtic, 58 Hernandez, 91′ Hernandez) (LE PAGELLE)

CLASSIFICA

MILAN 27 INTER 24 NAPOLI 23 JUVENTUS 23 SASSUOLO 22 ROMA 21 VERONA 19 ATALANTA 17 LAZIO 17 UDINESE 13 CAGLIARI 12 BOLOGNA 12 SAMPDORIA 11 PARMA 11 BENEVENTO 11 SPEZIA 10 FIORENTINA 9 TORINO 6 GENOA 6

CROTONE 5

PROSSIMO TURNO (12ª GIORNATA)

MARTEDI’ 15 DICEMBRE

ore 18:30

Udinese-Crotone

ore 20:45

Benevento-Lazio

MERCOLED’ 16 DICEMBRE

ore 18:30

Juventus-Atalanta

ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Parma-Cagliari

Spezia-Bologna

Verona-Sampdoria