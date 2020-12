Si è giocata la 16ª giornata del campionato di Serie B, tantissime emozioni e colpi di scena per le zone alte e basse della classifica. Gol e spettacolo nel big match tra Cittadella e Lecce, la sfida si è conclusa sul punteggio di 2-2. Lo scontro tra Pescara e Cosenza è finito a reti inviolate, dominio del Pordenone contro la Reggiana. Seconda vittoria consecutiva della Reggina che risolleva la classifica, 1-0 contro la Cremonese. Balotelli va subito in gol, 3-0 del Monza contro la Salernitana. Solo un pareggio per l’Empoli in casa con l’Ascoli, colpo grosso dell’Entella sul campo del Vicenza. Emozioni in Spal-Brescia, nell’ultimo match pareggio nel finale del Chievo contro il Venezia. Tutti i risultati e la classifica.

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE

ore 15:00

Cittadella-Lecce 2-2

Pescara-Cosenza 0-0

Pordenone-Reggiana 3-0

Reggina-Cremonese 1-0

ore 16:00

Monza-Salernitana 3-0

ore 18:00

Empoli-Ascoli 1-1

Vicenza-Entella 0-1

Spal-Brescia 2-3

ore 21:00

Chievo-Venezia 1-1

POSTICIPATA

Pisa-Frosinone

CLASSIFICA