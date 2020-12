Il turno di Serie B regala emozioni, tanti risultati interessanti ed a sorpresa. La giornata si è aperta con il blitz del Lecce sul campo del Chievo, i giallorossi sono sempre più lanciati verso la promozione, possono infatti contare su una rosa di altra categoria. E’ comunque ancora troppo presto per dare dei giudizi definitivi. Successi esterni di Frosinone e Pordenone rispettivamente contro Brescia e Pescara. Tutto facile per il Cittadella contro il Pisa, solo un pareggio casalingo per l’Empoli con il Vicenza. Ok il Venezia contro l’Ascoli. Il Monza vince con il minimo sforzo contro la Reggina. Si dividono la posta Reggiana e Cremonese. La Salernitana sbanca Cosenza. La Spal vince contro l’Entella e vola in classifica.

Nel recupero pareggio tra Monza e Vicenza, le due squadre si sono divise la posta, Dalmonte ha risposto a Maric.

I risultati di Serie B

Venerdi’ 27

CHIEVO-LECCE 1-2

Sabato 28

BRESCIA-FROSINONE 1-2

EMPOLI-VICENZA 2-2

PESCARA-PORDENONE 0-2

PISA-CITTADELLA 1-4

VENEZIA-ASCOLI 2-1

MONZA-REGGINA 1-0

Domenica 29

REGGIANA-CREMONESE 1-1

COSENZA-SALERNITANA 0-1

Lunedì 30

ENTELLA-SPAL 0-1

Mercoledì 3 Dicembre

MONZA-VICENZA 1-1

LA CLASSIFICA